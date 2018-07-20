Агент Милевского: "Украину не рассматриваем - там для Артема существует только "Динамо"

Агент бывшего нападающего "Динамо" (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что на данный момент он не рассматривает варианты из Украины.

- Милевский был лидером команды, но всегда наступает время расходиться. Нужно двигаться дальше. Украина? Я думаю, на данном этапе сложно об этом говорить, потому что для Артема есть только одна команда в Украине – "Динамо" (Киев). Если возвращаться, то только туда. Сейчас мы Украину не будем рассматривать.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Ранее стало известно, что клуб расторг контракт с ним.