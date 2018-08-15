Агент Милевского: "Артем не вернется в брестское "Динамо"

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков опроверг информацию о том, что его клиент может вернуться в брестское "Динамо". Об этом сообщает football.by со ссылкой на прямой эфир агента в Инстаграме.

По словам Панкова, нападающий, скорее всего, продолжит карьеру за границей. При этом агент назвал такие страны как Греция, Венгрия, Румыния и Кипр.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Он покинул клуб после того, как с ним был расторгнут контракт.