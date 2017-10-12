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02:35 | Футбол — Зарубежные

Адриану снова собирается вернуться в футбол

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Бывший нападающий "Интера" Адриану заявил, что планирует вернуться в большой футбол. Бразилец в ближайшее время приступит к тренировкам, чтобы привести себя в форму. Напомним, что последним клубом бразильца был "Майами", который 35-летний игрок покинул в мае 2016 года.

– Я начну тренироваться без команды до января, – цитирует Globo Адриану. – Я просто не могу завершить карьеру. Я готов играть на высоком уровне. Однако понимаю, что мне нужно стать настойчивее. Я хочу сделать это для себя, показать, что могу достичь своего предела.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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andyk82

Может все-таки, Луиз? А то НАРОДНИКИ уж было приуныли...

09:21

Пух

Millwall82 И почему он нападающий только Интера? В ПСВ, Реале, Барсе, Милане он не играл что ли? Наверное потому что за Интер он сыграл больше всего матчей. Не играл он там, в Европе он немного Фиорентине, Парме и Роме был

07:44

Пух

Странно все это - Вообще Адриану 82 года рождения, прежде чем писать можно и проверить.

07:38

Странно все это

Статья топ! 76 год рождения - 35 лет. Только в 35 лет можно «начнуть» тренироваться

02:49

Millwall82

И почему он нападающий только Интера? В ПСВ, Реале, Барсе, Милане он не играл что ли?

02:46

Millwall82

В Ахмат видимо захотел, к Жабе.

02:45