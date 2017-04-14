Златан Ибрагимович: "Лига Европы становится Лигой чемпионов, когда я выхожу на поле"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) отметил, что его участие в играх повышает статус турнира. В этом сезоне швед сыграл в десяти поединках Лиги Европы, в которых забил пять мячей.
"Лига Европы становится Лигой чемпионов в тот момент, когда я выхожу на поле", - приводит слова Ибрагимовича "Твиттер" Ladbrokes.
alex13b
Да он просто прикалывается, по-моему, а на него наезжают. А его это забавляет
02:26
mikeV
У Ибры крышу снесло?
02:19
Спринт
Ибрагим-паша конечно велик, но его самомнение превосходит все разумные пределы. Очень скоро шведский мул Златана поедет с футбольной Ярмарки. Необходимо славословие отставить для мемуаров.
02:15