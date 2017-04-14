01:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Златан Ибрагимович: "Лига Европы становится Лигой чемпионов, когда я выхожу на поле"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) отметил, что его участие в играх повышает статус турнира. В этом сезоне швед сыграл в десяти поединках Лиги Европы, в которых забил пять мячей.

"Лига Европы становится Лигой чемпионов в тот момент, когда я выхожу на поле", - приводит слова Ибрагимовича "Твиттер" Ladbrokes.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex13b

Да он просто прикалывается, по-моему, а на него наезжают. А его это забавляет

02:26

mikeV

У Ибры крышу снесло?

02:19

Спринт

Ибрагим-паша конечно велик, но его самомнение превосходит все разумные пределы. Очень скоро шведский мул Златана поедет с футбольной Ярмарки. Необходимо славословие отставить для мемуаров.

02:15

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