Златан Ибрагимович: "Лига Европы становится Лигой чемпионов, когда я выхожу на поле"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) отметил, что его участие в играх повышает статус турнира. В этом сезоне швед сыграл в десяти поединках Лиги Европы, в которых забил пять мячей.

"Лига Европы становится Лигой чемпионов в тот момент, когда я выхожу на поле", - приводит слова Ибрагимовича "Твиттер" Ladbrokes.