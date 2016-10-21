Жулиану и Коноплянка вошли в команду недели Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану вошел в символическую команду недели Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА. Вчера питерцы в матче группового турнира обыграли "Дандолк" со счетом 2:1. Жулиану забил второй гол команды.

Полностью символическая сборная недели выглядит так: вратарь – Самир Ханданович ("Интер", Италия); защитники – Теренс Конголо ("Фейеноорд", Голландия), Данте ("Ницца", Франция), Якуб Брабец ("Генк", Бельгия); полузащитники – Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Жулиану ("ЗЕНИТ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Марлос ("Шахтер", Украина); нападающие – Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Гийом Оаро ("Янг Бойз", Швейцария), Раул Русеску ("Османлыспор", Турция).