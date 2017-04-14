Жозу Моуринью: "МЮ" сыграл неряшливо против "Андерлехта"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1) отметил, что его команда несерьезно отнеслась к сопернику. По его словам, из атакующего потенциала "МЮ" можно было вытянуть намного больше.

- Мы должны были доводить дело до конца, - приводит ВТ Sport слова Моуринью. - Для этого были шансы, но команда не смогла забить. Моменты мы упускали из-за неаккуратного прикосновения или приема мяча и плохих решений в конце матча. Одна ошибка, и нас наказали. С моим плохим английским я не могу подобрать более точного слова, чме неряшливость. Нужно играть более серьезно. Иметь таких нападающих в составе и не выжать из этого максимум - это не очень хорошо.