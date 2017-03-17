Жозе Моуринью: "Если с "Мидлсбро" мы сыграем вничью, то это будет отличный результат"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) отметил, что команда попала в сложный график. По его словам, английские клубы могли бы выступать в еврокубках удачнее, если бы премьер-лига делал для них удобное расписание.

- Теперь нам будет еще труднее в чемпионате, - заявил Моуринью. - Остальные английские команды из числа наших конкурентов вылетели из еврокубков, и у них более свободный календарь. И мы не получаем никакой помощи от лиги. Я не для себя прошу, а для всех английских клубов, играющих в еврокубках. Но премьер-лига ломаного гроша не даст за выступление английских команд в еврокубках. У них другие интересы, которые более важны. Они зарабатывают деньги. Но почему мы играем в воскресенье в 12 часов? Почему не вечером? Мы должны играть с "Мидлсбро" последними в воскресенье, раз мы играем в четверг в Лиге Европы! У меня команда сыграла 11 матчей за последние шесть недель, и дальше будет еще хуже. Сегодня было смешно некоторым, когда я дал банан Рохо, но мне это не кажется смешным. Когда люди выматываются, их надо как-то поддерживать. Мы сыграли 11 матчей подряд, причем последний час с "Челси" в 10 человек, а потом провели 5 часов на автотрассе М6, возвращаясь в Манчестер. Меня спрашивают, почему Джонс играл слева? Потому, что он мог бежать, а Маркус не мог. Если не можешь бежать - надо играть в центре, чтобы была подстраховка, а не проваливать фланг. Если в воскресенье с "Мидлсбро" мы добудем ничью, это будет отличный результат. У нас травмы от накопления усталости. Погба уже чувствовал в первом тайме что-то, а во втором все кончилось травмой. Даже такой монстр "физики" - не выдержал. А делегат УЕФА в Ростове мне говорит - мол, какая разница, что он сломается, если он застрахован.

- Что конкретно должны изменить футбольные власти?

- Мы должны играть в уик-энд последними. Мы даже не можем спать в воскресенье, потому что игра в полдень, и нам придется встать в семь. Во всех странах идут навстречу своим клубам, вынося матчи участников еврокубков на пятницу, на понедельник - но только не в Англии. Конечно, тут простые критерии. Лига дает нам столько денег. Они правы, и мы должны сказать лиге спасибо. Но вы же можете сделать маленькое усилие, чтобы участникам еврокубков стало легче? Я хочу немного здравого смысла. В результате такой политики осталось лишь по одному английскому клубу в каждом из еврокубов. Мы можем добиваться в Европе гораздо большего, если бы лига помогала своим клубам.

- Может, вам стоит по примеру "Ростова" пожертвовать какими-то внутренними матчами?

- Если бы я жертвовал внутрианглийскими матчами, то отправил бы играть с "Челси" молодежку. И сегодня играл бы со свежими игроками. А если бы знал, что на "Стэмфорд Бридж" у нас будет раннее удаление - то и вправду бы отправил туда молодежку. И против "Мидлсбро" я не могу выставить резервистов - что тогда скажут соперники "Мидлсбро" по борьбе за выживание? (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)