Жан-Мишель Олас: "Матч "Бешикташ" - "Лион" должен пройти без болельщиков"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подчеркнул, что ответная встреча Лиги Европы между "Бешикташем" и французским клубом должна пройти при пустых трибунах. В четверг перед началом матча на стадионе "Лиона" возникли беспорядки с участием турецких и французских фанатов, которые отложили начало встречи на 45 минут. Поединок завершился со счетом 1:1, а ответная играй состоится 20 апреля в Стамбуле.

- Проведение ответного матча без болельщиков станет единственным верным решением в этой ситуации, - приводит AFP слова Оласа. - Надеюсь, УЕФА примет все необходимые меры. Мы точно не будем отправлять своих болельщиков в Стамбул, но сможем организовать просмотр матча на улицах Лиона. Я никогда не видел ничего подобного за 30 лет во главе клуба. Сегодня стало очень страшно, когда я увидел толпу со всех сторон.

Напомним, перед началом матча большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа". Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.