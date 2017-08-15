"Зенит" заявил Краневиттера на Лигу Европы

"Зенит" заявил полузащитника Матиаса Краневиттера на матчи четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта", сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что аргентинец пропустит матчи против голландского клуба, так как не был внесен в заявку из-за поздней подачи документов. Несмотря на это, он поедет с командой в Голландию.

Отметим, что отзаявлены были полузащитники Хави Гарсия, Жулиану и Эрнани, которые покинули команду. В этом сезоне Краневиттер дважды выходил на замену в матчах чемпионата России.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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