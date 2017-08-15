Защитник "Утрехта" Кали пропустит оба матча против "Зенита" из-за травмы

Полузащитник "Утрехта" Анауар Кали получил травму в матче 1-го тура чемпионата Голландии против "Ден Хага" (3:0), сообщает официальный сайт клуба. У хавбека, который был заменен на 27-й минуте, был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

По оценкам медиков, на восстановление 26-летнего марокканского игрока уйдет не менее 2 месяцев. Таким образом, Кали пропустит оба матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита".

Напомним, первая встреча состоится 16 августа в Голландии. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.