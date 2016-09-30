"Зенит" стал самым результативным клубом Европы в сентябре, опередив "Барселону"

"Зенит" стал самым результативным футбольным клубом в сентябре среди команд семи ведущих европейских чемпионатов.

В сентябре сине-бело-голубые забили 25 голов в 6 матчах, сообщает официальный сайт команды. "Зенит" обыграл "Арсенал" (5:0), "Маккаби" (4:3), "Рубин" (4:1), "Тамбов" (5:0), АЗ (5:0) и сыграли вничью с "Анжи" (2:2).

Российская команда смогла опередить "Боруссию" (22 мяча в 6 играх), "Барселону" (21 в 6), "Ливерпуль" (14 в 4), "Манчестер Сити" (18 в 6).

Напомним, что летом "Зенит" возглавил румынский тренер Мирча Луческу, который сменил на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.