19:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" стал самым результативным клубом Европы в сентябре, опередив "Барселону"

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"Зенит" стал самым результативным футбольным клубом в сентябре среди команд семи ведущих европейских чемпионатов.

В сентябре сине-бело-голубые забили 25 голов в 6 матчах, сообщает официальный сайт команды. "Зенит" обыграл "Арсенал" (5:0), "Маккаби" (4:3), "Рубин" (4:1), "Тамбов" (5:0), АЗ (5:0) и сыграли вничью с "Анжи" (2:2).

Российская команда смогла опередить "Боруссию" (22 мяча в 6 играх), "Барселону" (21 в 6), "Ливерпуль" (14 в 4), "Манчестер Сити" (18 в 6).

Напомним, что летом "Зенит" возглавил румынский тренер Мирча Луческу, который сменил на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.

Дополнительная информация

http://forum.fc-zenit.ru/blogs/tsentr-statistiki/2386250/

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