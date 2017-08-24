"Зенит" - фаворит матча с "Утрехтом" по версии букмекеров

Сегодня состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Утрехта".

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Утрехт"

Прогноз Winline – П1 1,31 – Н 5,36 – П2 10,0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Утрехт".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Утрехт" – в четверг, 24 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Маммана, Иванович, Кришито - Шатов, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси - Кокорин.

"Утрехт": Йенсен - Клайбер, ван дер Марел, Янссен, ван дер Мер - ван де Стрек, Айюб, Лабиад, Эмануэлсон - Керк, Дессерс.

ПОТЕРИ: Анюков, Жирков (оба – травм.) – Давид, Йостен, Кали, Макьенок, Штридер (все – травм.)