"Зальцбург" обыграл "Лейпциг", одержав пятую победу в Лиге Европы подряд

"Зальцбург" взял верх над "Лейпцигом" в матче группового турнира Лиги Европы - 5:0. На счету австрийской команды пять побед в пяти играх, она досрочно вышла в плей-офф турнира.

В другой встрече группы "Селтик" одолел "Русенборг" и поднялся на второе место, опередив "Лейпциг" на 3 очка. В заключительном туре шотландцам достаточно не проиграть дома "Зальцбургу", чтобы пройти в 1/16 финала.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа B

"Зальцбург" (Австрия) - "Лейпциг" (Германия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гульбраннсен, 74.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Юнузович, Самассеку, Шлагер, Вольф (Дака, 87), Даббур (Превляк, 90+2), Гульбраннсен (Минамино, 76).

"Лейпциг": Мвого, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Клостерманн, 70), Сараччи (Хальстенберг, 78), Ильзанкер, Ляймер, Брума, Вернер, Огюстен (Поульсен, 62), Кунья.

Предупреждения: Ильзанкер, 3. Брума, 10. Лайнер, 31. Кунья, 49. Шлагер, 90+3.

Судья: Гринфельд (Израиль).

29 ноября. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

"Русенборг" (Норвегия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:1 (0:1)

Гол: Синклэйр, 42.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Денич, 45+1), Троннсен (Вилхьялмссон, 65), Бендтнер, Де Ланлай, Адегбенро (Леви, 78).

"Селтик": Гордон, Лустиг (Гамбоа, 66), Боята, Бенкович, Тирни, Форрест (Браун, 77), Рогич, Макгрегор, Кристи, Синклэйр, Эдуар (Гриффитс, 66).

Предупреждения: Конрадсен, 37. Денич, 49.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

29 ноября. Тронхейм. Стадион "Леркендаль".

Таблица Лиги Европы