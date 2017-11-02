Юрий Семин: "В игре с "Шерифом" не получилось все"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команда провела встречу ниже своего уровня. По словам наставника железнодорожников, игроки не успели восстановиться после игры 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:0).

– Что сегодня не получилось?

– Все. Другое дело – почему? Наверное, всегда можно говорить об совокупности причин, но одна из главных – после предыдущего матча с "Зенитом" команда не восстановилась до конца. Некого даже выделить, назвать лучшим. Все сыграли ниже своего уровня. Это и сыграло роль. "Шериф" же был сильно мотивированным, хорошо выглядел физически, на каждом участке поля оказался лучше и быстрее.

– Казалось, что после "Зенита" и за два дня до ЦСКА можно ждать какую-то ротацию от вас. Но она не произошла. Почему? Так хотели выиграть и заранее снять все вопросы выхода из группы?

– Конечно, хотели. Один из моментов, почему не было замен: когда все хорошо идет, не хочется ничего менять. Поэтому и не было перестановок. Хотя один свежий игрок – Тарасов – появился. Еще хочу сказать, что очень большую негативную роль сыграла травма Гильерме. Как-то немножко растерялись. Причем полевые игроки... Знали, что Гильерме надежен, а тут после его замены появилась растерянность. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"