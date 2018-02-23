Юрий Семин: "Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение, он по-своему видит футбол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой его команде предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".
– Предвкушаете тренерскую дуэль с Диего Симеоне?
– Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардьола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол. Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел "Атлетико" к большим результатам. (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".
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Al Rains
Шансы есть всегда, главное в гостях достойно выступить...тем более опыт есть))...
18:58 23 февраля
lavrentev01
Палыч!!!! Разноси испанцев!!!!!!!)))))
17:52 23 февраля