Юрий Семин: "Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение, он по-своему видит футбол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой его команде предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".

– Предвкушаете тренерскую дуэль с Диего Симеоне?

– Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардьола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол. Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел "Атлетико" к большим результатам. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".