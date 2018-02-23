16:29 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Юрий Семин: "Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение, он по-своему видит футбол"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой его команде предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".

– Предвкушаете тренерскую дуэль с Диего Симеоне?

– Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардьола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол. Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел "Атлетико" к большим результатам. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".

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"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА: кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Al Rains

Шансы есть всегда, главное в гостях достойно выступить...тем более опыт есть))...

18:58 23 февраля

lavrentev01

Палыч!!!! Разноси испанцев!!!!!!!)))))

17:52 23 февраля

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