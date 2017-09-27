Юрий Семин: "Позднее начало матча со "Злином" - большая проблема для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Злином" выразил недовольство поздним началом встречи. Специалист подчеркнул, что команде нужно минимум два часа, чтобы добраться до стадиона.

– "Локомотив" считается фаворитом в матче со "Злином". Не давит это на команду?

– Кто сейчас определит, какая команда сильнее? Это станет ясно завтра после 10 часов вечера. Кстати, почему так поздно матч?

– Так решили в УЕФА.

– И теперь постоянно играть в 10 часов вечера?

– Нет, следующий домашний матч уже будет в 9.

– Для нас очень неудобное время. Тем более в Москве. Не знаешь, во сколько с базы выезжать, чтобы добраться до стадиона. Наверное, нужно минимум два часа брать на дорогу. Это большая проблема. Еще момент: мы никогда не играем в 10 часов вечера. Хотя может быть и хорошо, потому что у футболистов больше времени на восстановление после "Ростова". Но хуже перед "Динамо", потому что тут играем ночью, а с динамовцами – в 16.30. То есть у нас даже двух суток нет. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.