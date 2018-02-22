Юрий Семин: "Фарфан получил микротравму"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" сказал, что полузащитник Джефферсон Фарфан получил микротравму. При этом, специалист не считает, что замена хавбека на Александра Коломейцева положительно сказалась на игре железнодорожников.

В четверг, 22 февраля, железнодорожники обыграли "Ниццу" со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (4:2) прошли в 1/8 финала турнира.

- Что с Фарфаном?

- Думаю, у него есть микротравма. Он молодец, сразу дал сигнал, чтобы его поменяли. Дальнейшая его игра могла ухудшит его состояние.

- Не считаете, что замена Фарфана положительно сказалась на игре?

- Сложно сказать, Появилась надежность, но пропала некая острота. Все-таки он результативный игрок. Но Коломейцев вышел хорошо, за что честь ему и хвала. В сложном матче он нашел себя и показывал себя отлично на протяжении практически всей игры.

Коломейцев с одной стороны незаметный игрок, но очень важный для команды. Вы вспомните - все последние встречи, в которых он выступал, мы выиграли. Он очень дисциплинированный, хорошо читает игру. (Павел ГУРЕВИЧ)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15.00 по московскому времени.