Вячеслав Малафеев: "Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтоб забить 4 мяча, а сейчас у нас 90"

Бывший вратарь сборной России и "Зенита", заместитель спортивного директора петербуржского клуба Вячеслав Малафеев верит в успех в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". Первая встреча команд в Минске завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:4.
Экс-футболист опубликовал в своем Твиттере фрагмент из матча группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" в сентябре 2016 года. Тогда петербургский клуб смог отыграться со счета 0:4 за 15 минут до конца матча.
- Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру и забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90 минут. Одна команда, одна цель! - написал Малафеев.
Ответный матч пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Матч начнется ы 20:00.
Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру и забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90 минут. Одна команда, одна цель! #БейсяЗаЗенит #ЗенитДинамо #СанктПетербург #Россия #Футбол #Петровский #ТолькоПитерИЗенит pic.twitter.com/RTtw4qoxsQ– Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) 16 августа 2018 г.
"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, начало матча – в 20.00 (мск)