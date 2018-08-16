Вячеслав Малафеев: "Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтоб забить 4 мяча, а сейчас у нас 90"

Бывший вратарь сборной России и "Зенита", заместитель спортивного директора петербуржского клуба Вячеслав Малафеев верит в успех в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". Первая встреча команд в Минске завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:4.

Экс-футболист опубликовал в своем Твиттере фрагмент из матча группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" в сентябре 2016 года. Тогда петербургский клуб смог отыграться со счета 0:4 за 15 минут до конца матча.

- Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру и забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90 минут. Одна команда, одна цель! - написал Малафеев.

Ответный матч пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Матч начнется ы 20:00.