Все пары 4-го отборочного раунда Лиги Европы

В ночь на пятницу, 17 августа, завершились все ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились пары следующей стадии квалификации турнира. В нее пробились российские "Зенит" и "Уфа", по сумме двух матчей переигравшие минское "Динамо" (0:4 – на выезде, 8:1 д.в. – дома) и "Прогрес" (2:1 – дома, 2:2 – на выезде). "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого завершил выступление на этой стадии, уступив "Базелю" (0:1 – дома, 0:1 – на выезде).

Пары 4-го отборочного раунда Лиги Европы выглядят следующим образом:

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Мольде" (Норвегия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "УФА" (Россия)

"Сигма" (Чехия) – "Севилья" (Испания)

"Сарпсборг" (Норвегия) – "Маккаби" Т-А (Израиль)

"Гент" (Бельгия) – "Бордо" (Франция)

"Партизан" (Сербия) – "Бешикташ" (Турция)

"Рапид" В (Австрия) – "Стяуа" (Румыния)

"Аполлон" (Кипр) – "Базель" (Швейцария)

"Аталанта" (Италия) – "Копенгаген" (Дания)

"Тренчин" (Словакия) – АЕК Л (Кипр)

"Генк" (Бельгия) – "Бреннбю" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Бернли" (Англия)

"Заря" (Украина) – "Лейпциг" (Германия)

"Олимпия" (Словения) – "Спартак" Тр (Словакия)

АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан)

"Русенборг" (Норвегия) – "Шкендия" (Македония)

"Дюделанж" (Люксембург) – ЧФР (Румыния)

"Судува" (Литва) – "Селтик" (Шотландия)

"Шериф" (Молдавия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Мальме" (Швеция) – "Мидтьюлланн" (Дания)

"Торпедо" Кт (Грузия) – "Лудогорец" (Болгария)

Матчи следующей стадии второго по значимости еврокубкового турнира пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 31 августа в Монако.