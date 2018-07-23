Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "Зенит" на этой стадии турнира сыграет с победителем двухматчевого противостояния между словацким ДАК или белорусским "Динамо".

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

"Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)/"Валетта" (Мальта);

"Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия) – "Дюделанж" (Люксембург)/ "Дрита" (Косово);

"Сутьеска" (Черногория)/"Алашкерт" (Армения) – ЧФР (Румыния)/"Мальме" (Швеция);

"Олимпия" (Словения)/"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) – БАТЭ (Белоруссия)/ХИК (Финляндия) – "Сутьеска"(Черногория)/"Алашкерт" (Армения);

"Шкендия" (Македония)/"Шериф" (Молдавия) – "Санта-Колома" (Андорра)/"Валюр" (Исландия);

"Селтик" (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) – "Корк Сити" (Ирландия);

"Спартак" (Латвия)/"Ла Фьорита" (Сан-Марино) – "Црвена Звезда" (Сербия)/"Судува" (Литва);

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Линколн" (Гибралтар) – "Астана" (Казахстан)/"Мидтьюлланн" (Дания);

"Динамо" Зг (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр)/"Флора" (Эстония);

"Торпедо" Кт (Грузия)/"Викингур" (Фарерские острова) – "Кукеши" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан);

Путь представителей лиг

"Тобол" (Казахстан)/"Пюник" (Армения) – "Маккаби" Т-А (Израиль)/"Раднички" (Сербия);

ДАК (Словакия)/"Динамо" Мн (Белоруссия) – "ЗЕНИТ" (Россия);

"Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия) – "Дандолк" (Ирландия)/"Ларнака" (Кипр);

"Санкт-Галлен" (Швейцария)/"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Риека" (Хорватия);

"Истанбул ББ" (Турция) – "Абердин" (Шотландия)/"Бернли" (Англия);

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия);

"Хапоэль" Х (Израиль)/"Хабнарфьердюр" (Исландия) – "Аталанта" (Италия)/"Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Генк" (Бельгия)/"Фола" (Люксембург) – "Шахтер" С (Белоруссия)/"Лех" (Польша);

"Вииторул" (Румыния) – "Витесс" (Голландия) – ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария);

"Норшелланн" (Дания)/АИК (Швеция) – "Партизан" (Сербия)/"Тракай" (Литва);

"Хайберниан" (Шотландия)/"Астерас" (Греция) – "Мольде" (Норвегия)/"Лачи" (Албания);

"Хайдук" (Хорватия)/ "Славия" С (Болгария) – "Рудар" (Словения)/"Стяуа" (Румыния);

"Севилья" (Испания)/"Уйпешт" (Венгрия) – "Жальгирис" В (Литва)/"Вадуц" (Лихтенштейн);

"Сигма" (Чехия) – "Кайрат" (Казахстан)/АЗ (Голландия);

"Бальцан" (Мальта)/"Слован" (Словакия) – "Рапид" В (Австрия);

"Юргорден" (Швеция)/"Мариуполь" (Украина) – "Вентспилс" (Латвия)/"Бордо" (Франция);

ЦСКА С (Болгария)/"Адмира Ваккер" (Австрия) – "Стьярнан" (Исландия)/"Копенгаген" (Дания);

"Олимпиакос" (Греция) – "Люцерн" (Швейцария);

"Осиек" (Хорватия)/"Рейнджерс" (Шотландия) – "Чихура" (Грузия)/"Марибор" (Словения);

"Гурник" (Польша) – "Тренчин" (Словакия)/"Фейеноорд" (Голландия);

"Ягеллония" (Польша)/"Риу Аве" (Португалия) – "Гент" (Бельгия);

"Спартак" Сб (Сербия)/"Спарта" (Чехия) – "Бреннбю" (Дания);

"УФА" (Россия)/"Домжале" (Словения) – "Гонвед" (Венгрия)/"Прогрес" (Люксембург);

Б-36 (Фарерские острова)/"Бешикташ" (Турция) – ЛАСК(Австрия)/"Лиллестрем" (Норвегия);

Железничар" (Босния и Герцеговина)/"Аполлон" (Кипр) – "Динамо" Брс (Белоруссия)/"Атромитос" (Греция);

"Лейпциг" (Германия)/"Хеккен" (Швеция) – "Университатя" (Румыния).

Первые матчи 3-го отборочного раунда пройдут 9 августа, ответные - 16 августа (матчи 2-го отборочного раунда - 26 июля и 2 августа). Победители пройдут в 4-й отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.