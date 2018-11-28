"Ворскла" подтвердила, что матч с "Арсеналом" состоится в Киеве

Полтавская "Ворскла" подтвердила информацию о том, что матч Лиги Европы с "Арсеналом" пройдет в Киеве.

- Несмотря на все попытки "Ворсклы" провести матч с "Арсеналом" в духовной столице Украины (Полтаве - прим. "СЭ"), к чему полтавчане вполне готовы, УЕФА отстоял свое решение и игра таки состоится в Киеве 29 ноября в 19.55 (по украинскому времени – прим "СЭ"), - говорится в заявлении. - Учитывая слишком сжатые сроки организации ответственного матча, "Ворскла" обратилась в УЕФА и администрацию НСК "Олимпийский", чтобы в полной мере способствовать безопасному проведению данной игры. Решение о проведении игры с болельщиками или при пустых трибунах объявят после 21.00. Ждем и мы. Механизм возврата билетов сейчас разрабатывается менеджерами клуба. Информация по этому поводу будет предоставлена вскоре.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.