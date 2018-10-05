Властимил Петржела: "Зенит" показал катастрофический футбол против "Славии"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что футбол, показанный с питерцами в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией" (1:0), был катастрофически плохим. Тем не менее он отметил голевой пас Леандро Паредеса на Александра Кокорина.

– "Славия" меня не удивила – они играли как всегда. Удивила плохая, катастрофичная игра "Зенита". Петербуржцы играли слабо, медленно, – цитирует "РИА Новости" Петржелу. – Это не тот "Зенит", который я знаю и люблю. На матч приходят 50 тысяч болельщиков, а они выходят и играют таким способом, показывают профессорский футбол… Я в шоке от того, что болельщики свистели на свою команду. Раньше на матчах "Зенита" я такого не слышал.

Передача аргентинца на Кокорина была отличной. Суперпас (вразрез) между защитниками "Славии".