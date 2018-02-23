Владислав Игнатьев: "Мороз в Москве? После матча в Хабаровске везде тепло"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (1:0) отметил, что холодная погода в Москве не мешала его команде. По словам игрока, самый холодную игру он провел в ноябре прошлого года на выезед против "СКА-Хабаровск" (2:1).

- Это плей-офф Лиги Европы. Чтобы пройти дальше, нужно было оставить все силы и эмоции на поле, что мы и сделали, - приводит пресс-служба "Локо" слова Игнатьева.

- Много говорили про погоду. Как игралось при минусовой температуре?

- После Хабаровска везде тепло. Погода была замечательная. Спасибо болельщикам, которых было очень много.

- "Локомотив" решил не ставить автобус у ворот. Установка тренера или желание команды?

- У нас был план, который мы выполнили и прошли дальше.

- Знал, что "Локомотив" никогда не выходил в 1/8 финала Лиги Европы или Кубка УЕФА?

- Да. Поэтому хочу поздравить команду и болельщиков.