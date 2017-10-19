Владимир Эштреков: "Не стоит заранее отдавать победу "Локомотиву" в матче против "Шерифа"

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы своей экс-команды против "Шерифа" отметил, что уровень чемпионата России выше, чем чемпионат Молдавии. Специалист также добавил, что не стоит заранее отдавать победу железнодорожникам.

- Уровень чемпионата России выше, чем чемпионата Молдавии, - цитирует "Р-Спорт" Эштрекова. - Но если команда пробилась в такую стадию Лиги Европы, то на одну игру она вполне может собраться. "Локомотив" по всем параметрам превосходит "Шериф", но все ведь решается на футбольном поле. И заранее отдавать победу "Локомотиву" не следует, к любому сопернику надо относиться с уважением.

Я уверен, что не стоит кого-то из игроков команды выделять отдельно. То, что "Локомотив" сейчас находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, является хорошим заделом. А что касается содержания игры, то какие-то моменты всегда хочется улучшить. И главный тренер команды Юрий Семин хорошо все знает. И самое основное - футболистам сегодня надо показать тот уровень мастерства, который у них есть.

Напомним, что матч "Шериф" - "Локомотив" состоится сегодня, начало встречи - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.