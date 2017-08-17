Владан Милошевич: "Оставим себя на поле в ответном матче"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милошевич после поражения от "Краснодара" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команда постарается отыграться в ответной встрече. По его словам, эта встреча принесет футболистам много опыта.

- Могу сказать, что был качественный матч для зрителей, но не для тренеров, - отметил Милошевич. - В первые 15-20 минут мы не очень хорошо чувствовали себя, знали, как "Краснодар" будет играть. Эта команда доминирует, играет в короткий пас, имеет скоростных игроков. К сожалению, мы пропустили один гол, затем второй, и тогда мы должны были рисковать, играть в 2 нападающих. Быстро уменьшили счет, изменили планы. Также мы знали, что с выходом Смолова "Краснодар" прибавит.

Это опыт для нас. Не могу обвинять своих игроков, просто это Лига Европы, у нас опытный соперник. На этой фазе ошибки непростительны. Но мы надеемся, что матч в Белграде при своих болельщиках мы отдадим всех себя в игре. Благодарю наших болельщиков, которые приехали поддержать нас.

- Вы довольны игрой команды?

- Знаете, этот матч типичный для нас. Первые 15 минут мы не могли найти себя, игроки чего-то боялись, не могли найти себя. Результат закономерен. Мы оставим себя на поле в ответной игре.

- Довольны ли вы игрой своего голкипера?

- Любая ошибка - моя ошибка. Но футбол это коллективный вид спорта. Есть много ошибок во время каждого гола, и это коллективная вещь. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"