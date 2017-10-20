Винченцо Монтелла: "Милану" передалось разочарование болельщиков"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча группового турнира Лиги Европы против АЕК (0:0) заявил, что игрокам передался негатив болельщиков. Также специалист отметил, что постарается снять с футболистов образовавшуюся психологическую блокировку.

– У нас тяжелая ситуация, но если бы мы победили, все было бы иначе, – цитирует Sky Sport Italia Монтеллу. – Мы играли в свой футбол, однако было трудно взломать оборону соперника. Команде передалось разочарование трибун, которое появилось после трех поражений подряд в чемпионате. Но не из-за нашей игры. Мы играли против хорошей команды и не смогли реализовать свои моменты.

"Милану" не хватило искры, видно, что ребята хотят добиваться большего. Они хотят доказать приверженность клубу, из-за человек создается психологический блок. Мне нужно снять его.