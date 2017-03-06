Виктор Классон: "Сельта"? Для "Краснодара" нет ничего невозможного"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что матчи 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" станут непростыми. При этом хавбек уверен, что "быки" могут выйти в следующую стадию турнира.

- Насколько сложным получился ответный поединок с "Фенербахче", и в какой момент вы поняли, что "Краснодар" прошел в следующую стадию? - вопрос Классону.

- Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч придал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, "Фенербахче" в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается).

- Оцените итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что знаете об "Сельте", и каковы шансы ее пройти?

- Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли "Фенербахче", так почему бы теперь не одолеть "Сельту"? Но, с другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с "Сельтой" и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.