Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, гол которого в дебютной игре принес "быкам" победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (1:0), подчеркнул, что в ответной игре в Турции (22 февраля) будет сложнее, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Шведский хавбек отметил, что игра у его команды получилась.

- Забить гол уже через три минуты твоего первого официального матча - что может быть лучше? О таком начале можно только мечтать, - сказал Классон. - Игра у нас получилась, мы хорошо себя чувствовали все 90 минут. В Турции будет сложнее, но очень здорово, что сумели не пропустить.