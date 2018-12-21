Валерий Газзаев: "Столь провального евросезона даже не припомню за последние годы"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выразил сожаление по поводу выступления российских клубов в еврокубках. По его словам, Россия может лишиться хорошего рейтинга УЕФА.

– Выступление на международной арене – еще не катастрофа, потому что ситуацию спас выход "Зенита" и "Краснодара" в весеннюю часть. Но общая оценка – "неудовлетворительно", – сказал Газзаев. – Столь провального евросезона даже не припомню за последние годы – такими темпами нас могут обогнать португальцы, и мы лишимся третьего места в Лиге чемпионов. Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы (когда такое было, чтобы так плохо выступали даже в Лиге Европы?!), за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА. (Дмитрий Симонов)

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