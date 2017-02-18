Валерий Газзаев: "Давайте пожелаем "Ростову" выйти в финал этого турнира"

Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что в первой игре 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" – "Спарта" (4:0) российский клуб выступил на уровне Лиги чемпионов. Специалист пожелал удачи команде Курбана Бердыева на международной арене.

– "Ростов" – это "космос"?

– "Ростов", безусловно, сыграл просто великолепно! Команда показала уровень футбола, который она демонстрировала на групповом этапе Лиги чемпионов. Было видно, что дончане здорово готовы функционально, грамотно тактически обучены. Могу порадоваться, что сегодня "Ростов" на голову сильнее "Спарты", которая создавала проблемы и ЦСКА, и "Краснодару".

– Как далеко в этом турнире может пройти "Ростов"?

– В принципе, в 1/8 финала окажутся неплохие команды. Но вот с такой игрой "Ростов" может пройти довольно далеко. Команда чувствует себя все увереннее и увереннее. Давайте пожелаем "Ростову" выйти в финал этого турнира. Думаю, если команда не сбавит обороты, ей по силам это сделать. Мне бы очень хотелось, чтобы еще один наш специалист и российская команда добились серьезных успехов в Европе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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