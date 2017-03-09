В Англии сравнили газон в Ростове с прической Руни

Английские СМИ подшутили над состоянием газона в Ростове, где проходит матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед". Так, в Великобритании сравнили газон стадиона "Олимп 2" с прической нападающего "МЮ" Уэйна Руни.

Напомним, вчера на пресс-конференции перед поединком главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью резко раскритиковал качество газона.

Rostov's pitch and Rooney's hair are too similar 😂😂 pic.twitter.com/70XQ0Yq6Gd – Footy Jokes (@Footy_Jokes) 9 марта 2017 г.

Трансляция матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"