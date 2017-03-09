21:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

В Англии сравнили газон в Ростове с прической Руни

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Английские СМИ подшутили над состоянием газона в Ростове, где проходит матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов""Манчестер Юнайтед". Так, в Великобритании сравнили газон стадиона "Олимп 2" с прической нападающего "МЮ" Уэйна Руни.

Напомним, вчера на пресс-конференции перед поединком главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью резко раскритиковал качество газона.

Трансляция матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

 

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Материалы REN-TV

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