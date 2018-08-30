"Уфа" - "Рейнджерс": Сысуев и Игбун в атаке у хозяев

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Рейнджерс" на ответный матч 4-го тура отборочного турнира Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе "Нефтяник" (начало - 17.00 по московскому времени).

Составы команд выглядят следующим образом:

"Уфа": Беленов - Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин - Йокич, Ванек, Пауревич, Салатич - Сысуев, Игбун;

Запасные: Шелия, Тумасян, Сухов, Карп, Засеев, Обляков, Кротов;

"Рейнджерс": Макгрегор - Голдсон, Таверньер, Катич, Флэнаган - Эджариа, Джек, Кандеяш, Арфилд, Кент - Морелос.

Запасные: Фодерингем, Уоллес, Маккрори, Холидэй, Умар, Лафферти, Миддлтон.

В первой игре, которая состоялась на прошлой неделе, "Уфа" потерпела поражение со счетом 0:1.