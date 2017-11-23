УЕФА поставил Шатова, Нобоа и Жиркова в нападение "Зенита" на матч с "Вардаром"

УЕФА ошибся в расстановке игроков "Зенита" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара. Полузащитников Олега Шатова и Кристиана Нобоа, а также защитника Юрия Жиркова в предматчевой расстановке поставили в линию нападения. В то время как нападающие Дмитрий Полоз и Артем Дзюба, а также хавбек Эмилиано Ригони расположились в полузащите.
Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
УЕФА в теме. Хорошо, что Лодыгин не в нападении 👍🏻 pic.twitter.com/DiTDKIyhe8– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 ноября 2017 г.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитВардар! pic.twitter.com/8PDUkOJHMZ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 ноября 2017 г.
- Кристиан Нобоа
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Юрий Жирков
- Вардар (гандбол)
- Вардар (футбол)
- Дмитрий Полоз
- Олег Шатов
- Эмилиано Ригони