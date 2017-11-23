УЕФА поставил Шатова, Нобоа и Жиркова в нападение "Зенита" на матч с "Вардаром"

УЕФА ошибся в расстановке игроков "Зенита" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара. Полузащитников Олега Шатова и Кристиана Нобоа, а также защитника Юрия Жиркова в предматчевой расстановке поставили в линию нападения. В то время как нападающие Дмитрий Полоз и Артем Дзюба, а также хавбек Эмилиано Ригони расположились в полузащите.

Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.