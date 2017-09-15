УЕФА подтвердил: Смолов дисквалифицирован

Пресс-служба УЕФА ответила на запрос корреспондента "СЭ" о санкциях, наложенных на нападающего "Краснодара" Федора Смолова по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2). Форвард дисквалифицирован на одну игру.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

– Мы подтверждаем, что игрок "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, – говорится в сообщении представителя УЕФА. (Гоша ЧЕРНОВ)