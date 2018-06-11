УЕФА наказал "Зенит" из-за песни "Запрещенных барабанщиков"

"Зенит" был наказан УЕФА проведением ближайшего домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах из-за песни "Запрещенных барабанщиков", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

На 73-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между петербургской командой и "Лейпцигом" (1:1) фанаты хозяев затянули строчку из знаменитой песни "Убили негра". Именно в тот момент темнокожий полузащитник немецкого клуба Наби Кейта получил травму.

"Зенит" был также оштрафован на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.