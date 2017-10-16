Тренер "Шерифа": "Локомотив" - команда с большой историей. Постараемся показать хороший результат"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что игроки сделают все для победы. Он также добавил, что все в команде осознают уровень соперника.



– Настрой в команде хороший. Лига Европы – это праздник футбола. И там мотивация будет еще выше. Ребята, я уверен, сделают все для победы, – приводит официальный сайт "Шерифа" слова Бордина. – Мы знаем, с кем предстоит сыграть. "Локомотив" – команда с большой историей.

Будем готовиться к игре во всех компонентах. Как в физическом, так и в психологическом плане. Постараемся показать хороший результат.

Матч "Шериф" – "Локомотив" пройдет в четверг, 19 октября, в Тирасполе. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.