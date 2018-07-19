"Тренчин" при судействе Лапочкина прошел "Будучност" в Лиге Европы

"Тренчин" и "Будучност" сыграли вничью в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Игру судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Тренчин прошел во второй раунд благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответный матч
"Тренчин" (Словакия) - "Будучност" (Черногория) - 1:1 (0:0)
Голы: Манце, 70 (1:0). Перович, 90 (1:1).
Нереализованный пенальти: Иванович (Б), 84 (вратарь).
Судья: ЛАПОЧКИН (Россия).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/