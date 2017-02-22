18:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Тотти сыграет с "Вильярреалом"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти сообщил, что легенда клуба Франческо Тотти завтра выйдет на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Вильярреала". В первой встрече 40-летний итальянец остался на скамейке запасных.

- Считаю правильным дать тем, кто играл мало, шанс проявить себя, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Франческо завтра точно будет играть. Но, разумеется, таких игроков, как Фермален, Паредес, Руи, Тотти и Паредес, нельзя называть резервистами. Жерсон? Он хорошо проявил себя, но пока не готов сказать, сыграет ли он в стартовом составе.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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