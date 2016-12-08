Нападающий АЗ Муамер Танкович забил третий мяч в ворота "Зенита" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Шведский нападающий отправил мяч в ворота Юрия Лодыгина на 68-й минуте встречи.
Нападающий АЗ Муамер Танкович забил третий мяч в ворота "Зенита" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Шведский нападающий отправил мяч в ворота Юрия Лодыгина на 68-й минуте встречи.
Platinum1991
Юсупов выступил в роли статиста и позволил сопернику ударить по воротам. Мяч по НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ траектории полетел и ударился в перекладину и от неё залетел в ворота Зенита! Мяч был сложным для вратаря. Лодыгин пару раз выручил, но этот удар ему было сложно отразить! Тректория движения мяча была непредсказуема. 3:1 Зенит проигрывает! Опять игрок Зенита Юсупов плотно не держит соперника и позволяет тому беспрепятственно бить по воротам! Грубейшая ошибка Юсупова! Грубейшая!!!
22:41 8 декабря
Espa?ol
Опять происки Спартака. Судьи из Москвы, Дзюбу судьи прессуют, Ну а Какорина аж пол команды держат. И Луческу слова не дают сказать.
22:39 8 декабря