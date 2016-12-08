Нападающий АЗ Муамер Танкович забил третий мяч в ворота "Зенита" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Шведский нападающий отправил мяч в ворота Юрия Лодыгина на 68-й минуте встречи.

Трансляция матча АЗ - "Зенит"