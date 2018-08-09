Так крупно в Европе "Зенит" не проигрывал с 1989 года

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 28 лет – 0:4. В последний раз питерцы уступали в международных матчах более чем в три гола в ноябре 1989 года "Штутгарту" (0:5). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Зенита" в еврокубках