22:44 | Футбол — Лига Европы

Так крупно в Европе "Зенит" не проигрывал с 1989 года


В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 28 лет – 0:4. В последний раз питерцы уступали в международных матчах более чем в три гола в ноябре 1989 года "Штутгарту" (0:5). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Зенита" в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

30.09.1981

Кубок УЕФА

1-й раунд

"Динамо" Др (г)

1:4

30.09.1987

Кубок УЕФА

1-й раунд

"Брюгге" (г)

0:5

01.11.1989

Кубок УЕФА

2-й раунд

"Штутгарт" (г)

0:5

16.09.1999

Кубок УЕФА

1-й раунд

"Болонья" (д)

0:3

30.03.2006

Кубок УЕФА

1/4 финала

"Севилья" (г)

1:4

10.12.2008

Лига чемпионов

Гр.турнир

"Реал" (г)

0:3

10.03.2011

Лига Европы

1/8 финала

"Твенте" (г)

0:3

18.09.2012

Лига чемпионов

Гр.турнир

"Малага" (г)

0:3

11.12.2013

Лига чемпионов

Гр.турнир

"Аустрия" (г)

1:4

09.08.2018

Лига Европы

3-й отб.раунд

"Динамо" Мн (г)

0:4
Динамо Мн - Зенит
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