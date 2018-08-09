Так крупно в Европе "Зенит" не проигрывал с 1989 года

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 28 лет – 0:4. В последний раз питерцы уступали в международных матчах более чем в три гола в ноябре 1989 года "Штутгарту" (0:5). (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения "Зенита" в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
30.09.1981
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
"Динамо" Др (г)
|
1:4
|
30.09.1987
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
"Брюгге" (г)
|
0:5
|
01.11.1989
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
"Штутгарт" (г)
|
0:5
|
16.09.1999
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
"Болонья" (д)
|
0:3
|
30.03.2006
|
Кубок УЕФА
|
1/4 финала
|
"Севилья" (г)
|
1:4
|
10.12.2008
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
"Реал" (г)
|
0:3
|
10.03.2011
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
"Твенте" (г)
|
0:3
|
18.09.2012
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
"Малага" (г)
|
0:3
|
11.12.2013
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
"Аустрия" (г)
|
1:4
|
09.08.2018
|
Лига Европы
|
3-й отб.раунд
|
"Динамо" Мн (г)
|
0:4