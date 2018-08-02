"Стяуа" при судействе Сергея Иванова вышел в 3-й раунд Лиги Европы

"Стяуа" дома разгромил "Рудар" (4:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча между румынским и словенским клубами также завершилась победой команды из Бухареста.

Отметим, что встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На следующей стадии турнира "Стяуа" встретится с хорватским "Хайдуком".

Ранее в 3-й раунд второго по значимости еврокубка вышли "Мариуполь", "Слован", "Хайберниан", "Торпедо" из Кутаиси, "Копенгаген" и "Марибор".

Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Стяуа" (Румыния) - "Рудар В" (Словения) - 4:0 (1:0)

Голы: Тэнасе, 22 - с пенальти (1:0). Моруцан, 49 (2:0). Коман, 68 (3:0). Бензар, 90+3 (4:0).

Судья: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону, РОССИЯ).

2 августа. Бухарест. Стадион National Arena.

Первый матч – 2:0.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Мариуполь" (Украина) - "Юргорден" (Швеция) - 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пихаленок, 63 (1:0). Баджи, 77 (1:1). Фомин, 97 - с пенальти (2:1).

Судья: Харви (Ирландия).

2 августа. Одесса. Стадион "Черноморец".

Первый матч – 1:1.

"Слован" Бр (Словакия) - "Бальцан" (Мальта) - 3:1 (1:0)

Голы: Чаврич, 7 (1:0). Шпорар, 70 (2:0). Шпорар, 71 (3:0). Каду, 77 (3:1).

Нереализованный пенальти: Чаврич ("Слован"), 59 (вратарь).

Судья: Буко (Бельгия).

2 августа. Братислава. Стадион Pasienky Stadion.

Первый матч – 1:2.

"Астерас" (Греция) - "Хайберниан" (Шотландия) - 1:1 (0:1)

Голы: Макгинн, 44 (0:1). Цилианидис, 56 (1:1).

Предупреждение: Маниас, 42.

Удаление: Маниас ("Астерас"), 48.

Судья: Мийо (Франция).

2 августа. Триполи. Стадион Theodoros Kolokotronis.

Первый матч – 2:3.

"Копенгаген" (Дания) - "Стьярнан" (Исландия) - 5:0 (3:0)

Голы: Фишер, 4 (1:0). Хольсе, 24 (2:0). Кодро, 39 (3:0). Кодро, 47 (4:0). Кодро, 74 (5:0).

Судья: Тирни (Англия).

2 августа. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

Первый матч – 2:0.

"Викингур " (Фарерские Острова) - "Торпедо " Кт (Грузия) - 0:4 (0:2)

Голы: Лачны, 11 (0:1). Кобахидзе, 24 (0:2). Азацкий, 59 (0:3). Капанадзе, 81 (0:4).

Судья: Эванс (Уэльс).

2 августа. Тофтир. Стадион Toftir.

Первый матч – 0:3.

"Марибор" (Словения) - "Чихура" (Грузия) - 2:0 (0:0)

Голы: Захович, 70 (1:0). Таварес, 90+6 (2:0).

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

2 августа. Марибор. Стадион Ljudski vrt.

Первый матч – 0:0.