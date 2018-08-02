"Стяуа" при судействе Сергея Иванова вышел в 3-й раунд Лиги Европы

"Стяуа" дома разгромил "Рудар" (4:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча между румынским и словенским клубами также завершилась победой команды из Бухареста.
Отметим, что встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На следующей стадии турнира "Стяуа" встретится с хорватским "Хайдуком".
Ранее в 3-й раунд второго по значимости еврокубка вышли "Мариуполь", "Слован", "Хайберниан", "Торпедо" из Кутаиси, "Копенгаген" и "Марибор".
Матчи состоятся 9 и 16 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Стяуа" (Румыния) - "Рудар В" (Словения) - 4:0 (1:0)
Голы: Тэнасе, 22 - с пенальти (1:0). Моруцан, 49 (2:0). Коман, 68 (3:0). Бензар, 90+3 (4:0).
Судья: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону, РОССИЯ).
2 августа. Бухарест. Стадион National Arena.
Первый матч – 2:0.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Мариуполь" (Украина) - "Юргорден" (Швеция) - 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Пихаленок, 63 (1:0). Баджи, 77 (1:1). Фомин, 97 - с пенальти (2:1).
Судья: Харви (Ирландия).
2 августа. Одесса. Стадион "Черноморец".
Первый матч – 1:1.
"Слован" Бр (Словакия) - "Бальцан" (Мальта) - 3:1 (1:0)
Голы: Чаврич, 7 (1:0). Шпорар, 70 (2:0). Шпорар, 71 (3:0). Каду, 77 (3:1).
Нереализованный пенальти: Чаврич ("Слован"), 59 (вратарь).
Судья: Буко (Бельгия).
2 августа. Братислава. Стадион Pasienky Stadion.
Первый матч – 1:2.
"Астерас" (Греция) - "Хайберниан" (Шотландия) - 1:1 (0:1)
Голы: Макгинн, 44 (0:1). Цилианидис, 56 (1:1).
Предупреждение: Маниас, 42.
Удаление: Маниас ("Астерас"), 48.
Судья: Мийо (Франция).
2 августа. Триполи. Стадион Theodoros Kolokotronis.
Первый матч – 2:3.
"Копенгаген" (Дания) - "Стьярнан" (Исландия) - 5:0 (3:0)
Голы: Фишер, 4 (1:0). Хольсе, 24 (2:0). Кодро, 39 (3:0). Кодро, 47 (4:0). Кодро, 74 (5:0).
Судья: Тирни (Англия).
2 августа. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.
Первый матч – 2:0.
"Викингур " (Фарерские Острова) - "Торпедо " Кт (Грузия) - 0:4 (0:2)
Голы: Лачны, 11 (0:1). Кобахидзе, 24 (0:2). Азацкий, 59 (0:3). Капанадзе, 81 (0:4).
Судья: Эванс (Уэльс).
2 августа. Тофтир. Стадион Toftir.
Первый матч – 0:3.
"Марибор" (Словения) - "Чихура" (Грузия) - 2:0 (0:0)
Голы: Захович, 70 (1:0). Таварес, 90+6 (2:0).
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
2 августа. Марибор. Стадион Ljudski vrt.
Первый матч – 0:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/