Станислав Черчесов: "Локомотив" даст бой. У "Зенита" и ЦСКА есть шансы пройти дальше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, выразил уверенность, что матчи в 1/8 финала Лиги Европы пойдут на пользу российским клубам. По словам специалиста, командам нужно адаптироваться к более высокому уровню сопротивления со стороны соперников.

Напомним, "Локомотив" на выезде разгромно проиграл "Атлетико" (0:3), "Зенит" в гостях уступил "РБ Лейпциг" (1:2), а ЦСКА дома потерпел поражение от "Лиона" (0:1). Ответные игры клубов премьер-лиги на международной арене пройдут 15 марта.

- На днях все наши клубы проиграли свои матчи в Лиге Европы. Настолько плох наш уровень по сравнению с топ-лигами?

- Уровень сопротивления другой, и к этому нужно адаптироваться. Другие скорости, другой уровень индивидуального мастерства. Так было и со сборной, когда после Аргентины мы лучше выглядели против Испании. Так что такие матчи идут на пользу. Жаль, что "Спартак" не прошел - посмотрели бы на кандидатов в сборную. Кстати, еще момент: у соперников наших клубов мотивация в Лиге Европы тоже возрастает по сравнению с их домашними лигами. Говорю так, потому что все эти команды смотрел.

Остальные сейчас тоже, к сожалению, проиграли. Изначально было понятно, что "Атлетико" выделяется, но "Локомотив" дома обязательно даст бой, просто так не отдаст. А у "Зенита" и ЦСКА, убежден, есть все шансы пройти дальше. (Филипп ПАПЕНКОВ)