Станислав Черчесов: "Локомотив" даст бой. У "Зенита" и ЦСКА есть шансы пройти дальше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, выразил уверенность, что матчи в 1/8 финала Лиги Европы пойдут на пользу российским клубам. По словам специалиста, командам нужно адаптироваться к более высокому уровню сопротивления со стороны соперников.
Напомним, "Локомотив" на выезде разгромно проиграл "Атлетико" (0:3), "Зенит" в гостях уступил "РБ Лейпциг" (1:2), а ЦСКА дома потерпел поражение от "Лиона" (0:1). Ответные игры клубов премьер-лиги на международной арене пройдут 15 марта.
- На днях все наши клубы проиграли свои матчи в Лиге Европы. Настолько плох наш уровень по сравнению с топ-лигами?
- Уровень сопротивления другой, и к этому нужно адаптироваться. Другие скорости, другой уровень индивидуального мастерства. Так было и со сборной, когда после Аргентины мы лучше выглядели против Испании. Так что такие матчи идут на пользу. Жаль, что "Спартак" не прошел - посмотрели бы на кандидатов в сборную. Кстати, еще момент: у соперников наших клубов мотивация в Лиге Европы тоже возрастает по сравнению с их домашними лигами. Говорю так, потому что все эти команды смотрел.
Остальные сейчас тоже, к сожалению, проиграли. Изначально было понятно, что "Атлетико" выделяется, но "Локомотив" дома обязательно даст бой, просто так не отдаст. А у "Зенита" и ЦСКА, убежден, есть все шансы пройти дальше. (Филипп ПАПЕНКОВ)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Атлетико
- Лион
- Лейпциг (футбол)
- Лига Европы
kurkoviivan
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
18:13
Flamenco
Шанс есть у Зенита 50х50. Атлетико однозначно не проиграет! Лион идет дальше. К сожалению так! У кого-то жарить шашлык получается лучше, чем .....
16:56