Стадион "Уфы" получил лицензию ФИФА и примет матчи Лиги Европы

Стадион "Нефтяник", на котором выступает "Уфа", получил лицензию наивысшей категории FIFA Quality Pro, информирует официальный сайт клуба.

Данный документ позволит "Уфе" принимать соперников в Лиге Европы на домашнем стадионе.

Напомним, "Уфа" заняла 6-е место в минувшем розыгрыше чемпионата России и завоевал право выступать в Лиге Европы. Соперником российского клуба станет победитель пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) и "Домжале" (Словения). Свои матчи "Уфа" проведет 26 июля дома и 2 августа в гостях.

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