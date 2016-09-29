22:33 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сроки восстановления Смолова пока неизвестны

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Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы рассказал, что характер травмы и сроки лечения нападающего Федора Смолова станут известны завтра, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

Смолов получил повреждение, когда открыл счет в матче на 22-й минуте матча. После получения медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако в одном из эпизодов почувствовал боль, упал на газон и был заменен на Ари.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/256323/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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