Прогноз "Фонбет": букмекеры прогнозируют очередное поражение "Спартака", игроки с ними соглашаются

4 октября "Спартак" на своем поле встретится с "Вильярреалом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Вильярреал". На победу команды Хавьера Кальехи можно поставить с коэффициентом 2.50, на победу "Спартака" – с коэффициентом 2.95, на ничью – с коэффициентом 3.45. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 71% выбрал "Вильярреал", 20% – "Спартак" и 9% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", матч может получиться как богатым на голы, так и нерезультативным. На тоталы больше и меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.90. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставил 81% игроков, на тотал меньше 2,5 – 19%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 43% клиентов "Фонбет" поставили на победу "Вильярреала", 22% – на то, что команда Хавьера Кальехи не проиграет. 12% игроков выбрали победу "Спартака", столько же – победу "Вильярреала" с форой (0). 11% клиентов "Фонбет" сделали ставку на гол испанской команды.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Спартака". Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Спартака" и "Вильярреала" ставят 730 рублей.

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