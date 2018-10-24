"Спартак" просит болельщиков не распивать алкоголь на улицах Глазго и не использовать пиротехнику

На официальном сайте "Спартака" опубликована информация для болельщиков красно-белых, которые собираются посетить матч Лиги Европы в Глазго против "Рейнджерс". В частности, говорится о запрете на распитие алкогольных напитков в городе.

- В преддверии матча третьего тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" в Глазго состоялось совещание с участием представителей красно-белых, службы безопасности шотландского клуба и британской полиции. По предложению принимающей стороны местом сбора спартаковских болельщиков перед матчем станет площадь перед станцией метро St Enoch, расположенная в центре города, - говорится в сообщении. - Около 18:00 по местному времени от станции St Enoch отправится специальный поезд, который без остановок проследует до станции Govan. А оттуда поклонники нашей команды в сопровождении полиции смогут за несколько минут дойти до улицы Брумлон Роуд, где находится стадион "Айброкс".Спартаковским болельщикам выделены сектора GW1, GW2 и GW3. В непосредственной близости от входа на гостевую трибуну расположена камера хранения. Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевые сектора реализоваться не будут! Просим принять во внимание, что законодательством Шотландии строго запрещается распитие алкогольных напитков на улице. Не нарушайте правила поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации. Напоминаем, ФК "Спартак-Москва" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений, в силу вступит условная дисквалификация.

Матч "Рейнджерс" - "Спартак" состоится 25 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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