12:22 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов передвигается с помощью костылей

Федор СМОЛОВ. Фото instagram.com/smolovfedor_10/
Федор СМОЛОВ. Фото instagram.com/smolovfedor_10/
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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с последствиями травмы, полученной накануне в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2). Как видено на кадре, нападающий сборной России, который вызван на контрольный матч с Коста-Рикой, не может передвигаться без костылей. О характере травмы пока ничего неизвестно. В качестве описания к фотографии россиянин использовал строчки из песни группы "Би-2".

- Жить не спеши! Не сдавайся, не меняй на гроши, - написал Смолов.

 

Жить не спеши!не сдавайся,не меняй на гроши...© #всемнашимпустьсопутствуетудача

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 30 2016 в 2:09 PDT

Добавим, что через какое-то время форвард удалил запись из Инстаграма.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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самарец

Федя ты лучик света в кокоринской темноте Выздоравливай!!!!!

12:59

maxscorp78

не вовремя

12:39

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