Смолов передвигается с помощью костылей

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с последствиями травмы, полученной накануне в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2). Как видено на кадре, нападающий сборной России, который вызван на контрольный матч с Коста-Рикой, не может передвигаться без костылей. О характере травмы пока ничего неизвестно. В качестве описания к фотографии россиянин использовал строчки из песни группы "Би-2".

- Жить не спеши! Не сдавайся, не меняй на гроши, - написал Смолов.

Жить не спеши!не сдавайся,не меняй на гроши...© #всемнашимпустьсопутствуетудача Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 30 2016 в 2:09 PDT

Добавим, что через какое-то время форвард удалил запись из Инстаграма.