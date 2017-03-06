Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой"

Как стало известно "СЭ", форвард "Краснодара" Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который “быки" проведут в Виго с "Сельтой". Матч состоится 9 марта, начало в 23.05 по московскому времени.

Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (2:2) – Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.