14:23 | ФУТБОЛ — Лига Европы

СМИ: Билеты на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" продают по 10 штук в час

0
0
0
0

У касс стадиона в Ростове, на котором желто-синие проведут матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", стоят большие очереди, сообщает "Российская газета". Чтобы приобрести билеты, люди стоят у арены с трех часов утра.

Билеты продают небольшими частями – десять штук в час. За час работы касс свободных мест на Южной, Восточной и Западной трибунах стадиона "Олимп-2" не осталось. Стоимость билетов колеблется в размере от 2 до 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчане не стали включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Такое решение было принято для того, чтобы "билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов".

"Ростов" отказался от онлайн-продаж билетов на игру с "Манчестер Юнайтед"

Опрос

"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
голосовать

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/03/06/reg-ufo/na-match-rostov-manchester-iunajted-otmenili-prodazhu-onlajn-biletov.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ