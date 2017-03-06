СМИ: Билеты на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" продают по 10 штук в час

У касс стадиона в Ростове, на котором желто-синие проведут матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", стоят большие очереди, сообщает "Российская газета". Чтобы приобрести билеты, люди стоят у арены с трех часов утра.

Билеты продают небольшими частями – десять штук в час. За час работы касс свободных мест на Южной, Восточной и Западной трибунах стадиона "Олимп-2" не осталось. Стоимость билетов колеблется в размере от 2 до 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчане не стали включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Такое решение было принято для того, чтобы "билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов".

"Ростов" отказался от онлайн-продаж билетов на игру с "Манчестер Юнайтед"