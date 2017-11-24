"Славия" обыграла "Маккаби"

"Славия" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграла "Маккаби" со счетом 2:0. Дубль оформил Йозеф Хушбауэр.

Пражский клуб занимает второе место в группе A. Израильская команда идет последней. Лидирует "Вильярреал". "Астана" занимает третье место.

Лига Европы

Группа A

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Славия" (Чехия) - 0:2 (0:1)

Голы: Хушбауэр, 45+1 (0:1). Хушбауэр, 54 (0:2).

"Маккаби": Райкович, Тиби, Давидзада, Бен-Хаим, Йеини, Баттоккио (Сушич, 75), Миха, Рикан (Голаса, 60), Перец, Кьяртанссон, Шенфельд (Атар, 60).

"Славия": Лаштувка, Фридрих, Соболь, Югас, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Стох (ван Бюрен, 79), Хушбауэр (Данни, 88), Змргал, Соучек, Нецид (Шкода, 69).

Предупреждения: Рикан, 9. Давидзада, 38. Кьяртанссон, 40. Соучек, 42. Перец, 72. ван Бюрен, 82.

Судья: Ковач (Румыния).

23 ноября. Нетания. Стадион Netanya.